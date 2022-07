Homem é preso com cocaína, maconha e ecstasy em Seabra

Um homem de 30 anos foi preso durante uma operação para cumprir mandados de busca na manhã desta quinta-feira, 21, em Seabra, cidade na Chapada Diamantina, no oeste da Bahia. Com ele, foram encontrados cocaína, maconha, celulares, ecstasy e a quantia de R$ 134.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as residências alvos da Operação Relíquia são de investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação também resultou na condução de um homem de 29 anos para a delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de entorpecentes.

“O nome Relíquia vem do latim e faz alusão à remanescentes, referindo-se aos indivíduos que participam do grupo criminoso preso anteriormente no âmbito da Operação Viper, realizada em abril desse ano, em Seabra”, ressaltou o coordenador regional Thomas Victor Rodrigues Galdino.

A SSP informou que o material apreendido seguiu para a perícia e o homem preso em flagrante foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.