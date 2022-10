Homem morre após acidente entre três carretas em São Desidério

Um acidente entre três carretas causou a morte de um homem nesta quinta-feira, 27, na BA-463, em trecho da cidade de São Desidério, no oeste da Bahia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que os veículos colidiram por volta das 1h20, próximo ao Sítio do Rio Grande. Uma carreta com carga de pó de brita estava quebrada e parada na via desde às 21h da quarta-feira, 26.

De acordo com a polícia, uma outra carreta que estava atrás viu o veículo quebrado na pista e reduziu a velocidade. No entanto, a terceira carreta não conseguiu frear a tempo e atingiu as outras.

Com o impacto da batida, o motorista da terceira carreta não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A vítima foi identificada como Edvanildo José de Melo Silva, de 54 anos. Ainda segundo a polícia, as outras duas carretas estavam carregadas de milho.

A pista ficou interdidata, mas a PRE sinalizou a pista e fez um desvio como opção para os motoristas. A Polícia Militar também foi acionada e orientou o trânsito.

O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e fez a remoção do corpo da vítima, que ficou preso às ferragens. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.