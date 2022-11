Idoso é suspeito de abusar sexualmente de neta no interior da Bahia

Um idoso é suspeito de ter abusado sexualmente da neta no município de São Desidério, a 888 km de Salvador. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 14. A criança tem três anos de idade, e seu avô teria passado a mão nas partes íntimas dela enquanto estavam em uma feira da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suposto crime foi denunciado pela mãe da vítima, filha do suspeito. Ao se deparar com o ocorrido, a mulher teria atacado o pai com uma faca. O homem teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe da criança foi conduzida à delegacia de Barreiras para prestar depoimento sobre o caso. O suspeito deve ser intimado pela Polícia Civil.