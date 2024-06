Jerônimo promete licitação do terminal do aeroporto de LEM em 20 dias

Jerônimo Rodrigues (PT) durante visita a 18ª edição da Bahia Farm Show - Foto: Divulgação

Em visita a Bahia Farm Show, que acontece na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu a licitação do aeroporto do município nos próximos dias.

"O terminal de passageiros de Luis Eduardo é de minha responsabilidade. Vou publicar em 20 dias um edital sobre o terminal. Com relação ao projeto da pista de pouso, ele é de responsabilidade do governo federal. Tivemos com as empresas cobrando para que esse processo saia definitivamente", disse.

G-10 na ALBA

Jerônimo comentou ainda o questionamento sobre supostas queixas de parlamentares, sobretudo os da oposição, com relação à falta de diálogo com o Executivo.

“Existem constantes conversas com os deputados e continuo entregando o que é de minha responsabilidade. Desconheço esse tipo de queixa e deixo claro que não tenho barreira com o chamado G10, que é composto por dez parlamentares com o objetivo de dialogar com mais intensidade com o governo do Estado", afirmou.

O governador finalizou dizendo que pretende chamar os deputados para um melhor entendimento dos rumores sobre o descontentamento do grupo de parlamentares.

"As emendas do deputado de oposição são entregues e não vejo ou pretendo fazer reparação com qualquer grupo criado com esse fim na Casa".