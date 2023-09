Júnior Marabá celebra "maior 7 de setembro" de Luis Eduardo Magalhães

"O maior 7 de setembro da história de Luís Eduardo Magalhães". Assim definiu o prefeito Júnior Marabá a celebração da independência do Brasil no município. Com público estimado de 20 mil pessoas ao longo de 720 metros de percurso, a festa cívica foi um marco para a administração municipal.

"Este é o maior 7 de setembro da história de Luís Eduardo Magalhães e a cada ano vamos aumentar os investimentos, para deixar marcada essa data tão importante para o nosso município e o nosso país", declarou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá.

O gestor parabenizou a dedicação dos organizadores e a participação maciça dos estudantes da rede municipal. "O secretário de Educação, Jefferson Café e todos os envolvidos estão de parabéns, assim como toda a comunidade escolar e os alunos pela dedicação nos ensaios", disse.

Para o senhor Gentil Zangirolami, de 76 anos, que vive em Luís Eduardo Magalhães desde a sua emancipação, esse foi o melhor desfile. "É a primeira vez que eu vejo uma estrutura como essa, com arquibancada coberta, antigamente não tinha nada. Eu moro há 23 anos em Luís Eduardo e a minha nota é 10 para o desfile", elogiou.

O comandante da 85º CIPM, Major Pedro Paulo falou da grandiosidade do desfile. "É um dos mais bonitos que eu já participei. Foi um dia muito gratificante e eu fiquei muito feliz em fazer parte dessa grande festa".

Para o Major Giovanni Damasceno, comandante da CIPE Cerrado, a quantidade de pessoas que acompanhou o evento foi surpreendente. "Sempre é bom afirmar os valores morais, éticos e patrióticos da nossa cidade e sociedade de modo geral. Esse ano eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que prestigiaram o desfile e a participação das escolas foi muito bonita".