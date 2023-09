Júnior Marabá se reúne com com presidente do PP com vistas para 2024

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) vem se destacando na política do oeste baiano por abrir espaço para que os jovens políticos despertem vontade para disputar a administração dos seus municípios. O gestor esteve cumprindo agenda em Brasília, recentemente, quando se reuniu com o presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira.

Na oportunidade, o chefe da sigla reconheceu o potencial do crescimento do PP na região, onde os municípios têm tido uma excelente aprovação de governo.

Para Marabá, as eleições municipais de 2024 retomarão o protagonismo dos municípios do oeste baiano, em especial os que caminham e são do PP.

“Acredito que a nossa região terá uma grande renovação no cenário de 2024. Estamos trabalhando o Progressista para ter um maior protagonismo regional nesta próxima eleição municipal”, disse o prefeito Junior Marabá.



Já Danilo Henrique acredita que o "Oeste é o maior celeiro dessa nova geração de políticos da Bahia".



"Temos que aproveitar o excelente trabalho que está sendo realizado em Luís Eduardo Magalhães para incentivar essa juventude progressista”, disse.

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães tem sido responsável por encabeçar as articulações em torno da candidatura do seu secretário de Governo em Barreiras.



Na ocasião, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães esteve acompanhado com o seu secretário de Governo, Danilo Henrique (PP), que também é pré-candidato em Barreiras para as eleições municipais de 2024, e o secretário do Governo de Salvador, Cacá Leão.