LEM: alunos da rede pública ganham fardas, material e mochilas em 2024 | A TARDE

Os vinte e dois mil alunos da rede municipal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, vão ter uma novidade no início do ano letivo de 2024. A Prefeitura municipal por intermédio da secretaria de educação local vai disponibilizar mochilas escolares para todos os estudantes. Este é o primeiro ano em que esta ação está sendo realizada.

"Estamos preparando o modelo para cada série escolar. Desta forma a gente faz com que os pais fiquem isentos deste tipo de gasto", afirma o secretário de Educação, Jefferson Café.

Além das mochilas, os estudantes vão receber ainda um kit com material escolar didático, suficiente para os estudos durante todo o ano, bem como os kits com uniformes escolares.



"Os kits com fardamento vão contar com 5 peças, que são: duas calças, duas camisas e um agasalho. Já no caso dos materiais, todos vão ficar enquadrados na mesma condição, sem se sentirem preteridos por terem material inferior", conta o secretário.

Centro municipal de reforço escolar

O municipio já conta também com um espaço para reforço escolar no contra turno dos estudantes, o que ajuda aos alunos que têm mais dificuldade no aprendizado.

"Aqueles que precisam de reforço, a gente disponibiliza pelo menos 6 horas de aula, sendo 3 horas na matéria português e mais 3 horas com matemática, atendendo assim a 10% da rede", explica o secretário.

Para Jefferson Café, o investimento dá uma contra partida positiva ao município, no sentido de maior aproveitamento nos índices da Educação.

"Começamos este serviço de recomposição da aprendizagem em agosto de 2022, com peridiocidade de duas vezes por semana além do período regular.I Isso traz um ganho pedagógico enorme e tivemos boa resposta, sobretudo no pós pandemia, que foi um período de recuperação do tempo perdido. Alunos com melhor aproveitamento nos traz boa resposta no Ideb", finalizou.