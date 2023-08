LEM sedia evento sobre pecuária leiteira do Matopiba

O município de Luís Eduardo Magalhães, sedia entre os próximos dias 27 a 30 de setembro, a 5° edição do Leite Oeste Bahia, evento que discute a cadeia produtiva do leite no Estado. O evento vai ser realizado no Parque de Exposições da Aiba, no Complexo da Bahia Farm Show.

Esta vai ser a primeira vez que o evento vai ser realizado no município. Com o objetivo de promover a integração da agricultura com a pecuária leiteira, o encontro pretende expandir a atuação para outros estados que compõem a região do Matopiba, como o Maranhão, Tocantins e Piauí.

A região é solo fértil para a expansão da atividade, devido as condições ambientais, com topografia normalmente plana, período de chuvas definidos, grande capacidade de oferta hídrica e ainda o fato de estar próximo a uma região produtiva de grãos.

De acordo com Ubirajara Zapponi, da Crio Agronegócios, organizador do evento, a atividade leiteira tem uma identidade muito forte.

“Não importa o tamanho da propriedade, o produtor pode ter uma atividade rentável, ela pode ser produzida de meio hectare até milhares de hectares. Atualmente temos mais de 1.500 pivôs instalados. No dia em que os agricultores e pecuaristas descobrirem o potencial de produção de leite irrigado, nós vamos ter aqui um desenvolvimento na pecuária leiteira, igual foi no passado com a agricultura, numa região que antes era desacreditada”, disse Zapponi.

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães é correalizadora do evento.

“Com o crescimento da nossa cidade, temos que fortalecer outras cadeias produtivas, gerando assim mais emprego e renda, para quem vem buscar oportunidades na nossa região. Acreditamos no potencial da pecuária leiteira e vimos no Leite Oeste Bahia a oportunidade de promover o desenvolvimento dessa cadeia produtiva”, ressaltou o prefeito Junior Marabá.

Um dos homenageados dessa edição é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda, um dos entusiastas do encontro.

“Parabenizo a iniciativa, porque ela vai muito na linha de qualificação, capacitação e organização desses produtores, mostrando a importância de usar a tecnologia e a inovação a serviço do desenvolvimento dessa cadeia tão importante, que é a cadeia produtiva do leite. Quanto à homenagem, fico muito feliz, muito honrado, estive aí desde a primeira edição, agradecendo sempre o convite e a confiança, em nome da Federação e do SENAR”, agradeceu.

A 5ª edição do Leite Oeste Bahia vai reunir uma série de especialistas nos quatro dias de encontro, com oficinas, workshops e palestras.