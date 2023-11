LEM vai entregar 450 casas do "Minha Casa Minha Vida" | A TARDE

O prefeito Junior Marabá (PP) comemorou o pontapé inicial para a realização do sonho da casa própria de 450 famílias que moram em Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia, por intermédio de parceria do município com o Governo Federal, e o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

"Luís Eduardo foi o município da Bahia que mais cresceu. Hoje temos uma população superior a 100 mil habitantes e as pessoas não param de chegar, e iniciativas como essa são importantes para sanar o deficit habitacional", pontuou.

As residências são destinadas a famílias com renda de até 2 salários-mínimos (ou R$ 2.640 em valores atuais). A inclusão de Luís Eduardo Magalhães no Programa, resultado de articulação do secretário de Governo Danilo Henrique, foi divulgada na portaria N° 1.482, de 21 de novembro, e assinada pelo Ministro das Cidades, Jader Filho.

"Essa é mais uma importante conquista para a nossa cidade, fruto do trabalho conjunto dos setores da Prefeitura, em busca da qualidade de vida dos moradores de LEM", disse o secretário de Governo, Danilo Henrique.