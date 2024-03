Luís Eduardo Magalhães ganha escola cívico-militar | A TARDE

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, importante pólo do oeste baiano, ganhou sua primeira Escola Municipal Cívico-Militar nesta quinta-feira, 29. Localizada no bairro Santa Cruz, a escola, nomeada como Onero Costa da Rosa, é fruto de uma parceria entre a prefeitura do município e a Polícia Militar do Estado.

"Essa será a primeira de muitas, e com certeza será exemplo para todo o Oeste da Bahia. Quero agradecer ao Governo do Estado e, em especial, ao Comandante Geral da PM, Coronel Coutinho, que nos recebeu muito bem em Salvador para a assinatura do termo de cooperação", disse o prefeito Junior Marabá.



A unidade, que atende estudantes do 6° ao 9° ano, de 11 a 14 anos de idade, já conta com 1003 alunos matriculados e passou por uma grande reforma na estrutura física para receber os novos alunos, que vão encontrar no modelo da gestão, que será compartilhada, uma ética disciplinar que será levada para além dos muros da escola.

"O que nós vamos ensinar aqui, reflete na vida do estudante para além da sala de aula. Ele se torna um filho melhor, um cidadão melhor, respeitando os colegas, pais, professores e com notas melhores também", afirmou o diretor disciplinar do espaço, o 1° Tenente PM José Rogério Leite



Uma saudação também foi feita pelo prefeito Junior Marabá ao Major Pedro Paulo, ex-comandante da 85º CIPM e parceiro do município na implantação do espaço, que morreu em um acidente de carro no início de fevereiro deste ano.

Ficam os nossos agradecimentos e a nossa homenagem ao saudoso Major Pedro Paulo e sua esposa, que nos deixou de forma prematura e, infelizmente, não está aqui para presenciar o fruto dessa nossa luta”.