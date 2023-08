Mais de 400 munições, sete armas e explosivos são apreendidos na Bahia

Mais de 440 munições de diversos calibres, quatro pistolas, três espingardas e drogas foram apreendidas durante uma operação policial entre a madrugada da quinta-feira, 24, e esta sexta-feira, 25, na região da Chapada Diamantina.

Segundo a polícia, parte dos equipamentos foi apreendida durante patrulhamento no distrito de Octaviano Alves. Homens que estavam em uma casa fugiram em um veículo após perceberam a presença das equipes.

Durante a perseguição, os criminosos desceram do carro e seguiram por uma área de mata densa, dificultando o acesso dos policiais. Após varreduras, foram encontradas parte das munições usadas pelo bando no veículo.

No local onde os homens se escondiam, foram achadas uma pistola .40, três espingardas, cerca de 300 munições de calibres 9 milímetros, 12, 36, 38, 40, carregadores alongados com capacidade para 30 munições, mais de meio quilo de maconha e outras nove trouxas da erva, 10 artefatos explosivos, rádios comunicadores, máquinas de cartão, notebooks e materiais usados no tráfico de drogas.

Novas apreensões

Na manhã desta sexta, novas rondas foram realizadas no intuito de encontrar os criminosos. Durante patrulhamento às margens da BR 242, os PMs foram recebidos a tiros por outros integrantes do bando que se escondiam dentro de uma área de mata.

As equipes apreenderam mais três pistolas calibres 9 milímetros, um carregador de pistola do tipo caracol, 149 munições de numerações 9 mm, 40 e 380, explosivos, drogas, um machado, faca e uma capa de colete. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Lençóis.