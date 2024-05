Monitores passam por capacitação em Luís Eduardo Magalhães | A TARDE

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma capacitação para cerca de 400 monitores da rede pública municipal que acompanham alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno.



A formação foi iniciada na quarta-feira, 17, no auditório da UNIFAAHF, e tem como objetivo melhorar o atendimento aos estudantes e fortalecer as políticas de inclusão escolar no município. Atualmente, todas as unidades escolares de Luís Eduardo Magalhães contam com o trabalho desses profissionais.

Para a monitora Raquel Paterno, "essa formação vai trazer mais informação para os monitores e isso vai melhorar o atendimento dentro da sala de aula, no auxílio aos professores", afirmou a monitora Raquel Paterno.

Gerente de Saúde Educacional do município, Liane Graffunder, valorizou a iniciativa e o papel desses profissionais na formação dos estudantes de Luís Eduardo.

“Durante os dois dias, os monitores acompanhantes terão capacitação teórica e prática com uma equipe multidisciplinar, que envolve médico, terapeuta ocupacional, enfermeiro, psicólogo e psicopedagogo. Acreditamos que essa formação vai deixar esses profissionais mais bem preparados para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia, para o melhor atendimento a essas crianças que nós queremos acolher, incluir e deixá-las felizes”, pontuou.