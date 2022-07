Motociclista morre ao colidir com poste no oeste da Bahia

Um homem, identificado como Dalvan Costa Cunha, de 32 anos, morreu após atingir um poste na BR-020, no trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 25. Ele seguia para o trabalho no momento do acidente.

O acidente que resultou na morte do motociclista, aconteceu cerca de uma hora após outra batida: uma carreta colidiu neste mesmo poste por volta das 6 horas. Com esse choque, o poste tombou parcialmente e invadiu a pista.

A moto de Dalvan rodou na pista e parou a aproximadamente 50 metros do corpo dele. Por causa do acidente, apenas metade da pista está liberada. A polícia foi acionada para fazer a retirada do corpo.



Uma perícia também deverá ser feita para identificar ainda se o poste caiu em cima do motociclista. Dalvan era casado e deixa a esposa e dois filhos, de 1 e 3 anos. Não há detalhes sobre o sepultamento do corpo da vítima.