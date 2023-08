MPT abre procedimento para apurar morte de idoso em trator na Bahia

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) abriu procedimento para investigar a morte de um idoso em um acidente com um trator em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na última sexta-feira, 4. O idoso prestava serviços terceirizados para a prefeitura da cidade.

A vítima foi identificada como Aloísio Soares Barbosa, de 68 anos. Ele morreu depois que o trator que ele conduzia, entre as avenidas Governador Eduardo Campos e Luís Eduardo Magalhães, subiu o meio-fio e caiu em uma vala. Preso debaixo do veículo, o idoso não resistiu.

O MPT-BA vai investigar o que motivou o acidente e se o idoso utilizava os equipamentos de proteção individual e coletiva. Além disso, será apurado se o idoso tinha treinamento adequado para a atividade.