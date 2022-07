Mulher é morta a facadas em Barreiras, no oeste da Bahia

Uma mulher foi morta a facadas na noite de domingo, 17, em Barreiras, cidade no oeste da Bahia. A vítima, identificada como Tânia dos Santos Silva, foi morta por volta das 21h30, na Rua Ametista, na localidade conhecida como "Invasão do Salsicha".

Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima disse que a mãe tinha relação com tráfico de drogas e que a morte dela pode ter acontecido por disputa por pontos de tráfico no bairro.

O crime aconteceu após Tânia chegar na casa de uma moradora da localidade e pedir socorro. Logo em seguida, um casal que estava encapuzado entrou no local atrás da vítima com uma faca e a golpearam perto da área de serviço da casa.

De acordo com a PM, a moradora da residência informou que não conhecia nem a vítima, nem os autores do crime. O filho de Tânia esteve no local do crime e disse que a mãe estava nessa rua porque estava na casa do namorado, que havia sido preso há um dia.

A PM informou que o corpo de Tânia foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A perícia foi realizada na manhã desta segunda, 18.