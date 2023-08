Mulher é presa na Bahia ao tentar transportar droga para Pernambuco

Uma mulher foi presa na tarde de sexta-feira, 3, ao tentar transportar uma mala com mais de 3kg cocaína de São Paulo para Recife. A prisão foi realizada no Km 830 da BR 116, município de Vitória da Conquista, na Bahia, durante um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), era por volta das 17h quando os policiais abordaram um ônibus interestadual. No decorrer da fiscalização, a equipe localizou uma mala contendo 3 tabletes de substância análoga a cocaína no compartimento acima das poltronas.

Durante as averiguações, a mulher de 27 anos assumiu a propriedade da bagagem. Ela alegou que recebeu a mala em São Paulo (SP) de um desconhecido e receberia R$ 2.500,00 para entregá-la em Recife (PE).

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil responsável para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, a mulher responderá pelo crime de tráfico de drogas.