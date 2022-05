Mulher morre durante homenagem do Dia das Mães em Barreiras

Uma mulher morreu nesta quarta-feira, 4, durante a realização de uma cerimônia de Dia das Mães na Câmara Municipal de Barreiras, no oeste da Bahia. Senhorinha de Souza de Almeida, 65, era uma das 19 mães homenageadas

Ela teve 14 filhos, dos quais três morreram. Indicada à homenagem pelo vereador Rodrigo do Macumbo, Senhorinha recebia a placa de honra ao mérito na presença de familiares, quando passou mal e caiu no chão. A mulher chegou a ser socorrida por médicos e reanimada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas não resistiu.

Ainda não se sabe qual a causa exata da morte, nem se a vítima tinha alguma doença preexistente. A sessão foi suspensa após o ocorrido. Antes de se aposentar, Senhorinha era feirante e lavradora em Barreiras e era muito querida pelos vizinhos. Além dos filhos, deixou o marido, 13 netos e um bisneto ainda por vir. Seu corpo está sendo velado na casa da família e o sepultamento ocorrerá às 16h, no Cemitério do Mucambo.

null Reprodução | Câmara de Barreiras