Mulher morre e seis ficam feridos em colisão entre veículos na BR-242

Uma colisão entre dois veículos fez uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas na tarde desta quinta-feira, 21, na BR-242, em trecho do município de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo-Oeste da Bahia.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu próximo à entrada do Rancho Caipira, entre a zona rural de LEM e Barreiras. Cinco pessoas estavam a bordo de um carro que vinha do Piauí (PI) e as outras duas ocupavam um automóvel que partiu de Brasília (DF).

Marcos Linhares dirigia um veículo de modelo Fiat/Siena quando foi surpreendido por um Honda/Civic conduzido pela senhora Iris Lima Brito, que teria pedido o controle da direção e invadido a contra mão.

A vítima fatal, outra idosa identificada como Maria da Conceição, ficou presa às ferragens e morreu na hora. Os feridos, identificados apenas pelos prenomes de Emerson, Ellen, Lorena e Joaquim - uma criança de 11 anos -, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde deles não foi divulgado.