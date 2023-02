Ônibus com 22 passageiros tomba e deixa cinco feridos no oeste da BA

Um ônibus com 22 passageiros tombou e deixou cinco pessoas feridas no domingo, 26, em um trecho da BA-161, na cidade de Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente teria acontecido após um animal passar em frente ao veículo, que tentou desviar e caiu no acostamento da via. Entretanto, informações iniciais indicavam que seria uma pane elétrica.

O coletivo tinha como destino a cidade de Irecê, no norte do estado. O acidente aconteceu em uma localidade conhecida como Estrada da Barra e não houve vítimas fatais. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento Urgente (Samu) foi acionada para prestar atendimento às vítimas. Com suspeitas de fraturas, duas mulheres e um homem foram levados para o Hospital de Ibotirama, mas sem riscos de morte. Outras duas vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para o hospital do município.

A Polícia Militar, que auxiliou na segurança do local, informou que outro veículo foi utilizado para continuar o transporte dos passageiros que não se feriram.