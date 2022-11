Ônibus com cantor Kevi Jonny e Sthe Matos capota na BR-242

O ônibus do cantor Kevi Jonny capotou nesta sexta-feira, 11, na BR-242, em trecho de Barreiras, cidade no oeste da Bahia. A namorada dele, a influencer Sthe Matos, também estava dentro do veículo.

Em nota, a LH Produções, escritório que gerencia a carreira de Kevi Jonny, comunicou que haviam 20 pessoas da equipe dentro do ônibus, além do cantor e da influencer. Todos eles passam bem e nenhum deles tiveram ferimento grave. Até o momento, ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Ainda segundo a assessoria, ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames. Em breve serão divulgados mais informações sobre as apresentações que o artista tem desta sexta até segunda-feira.

O cantor Kevi tem show marcado nesta sexta-feira na cidade de Luís Eduardo Magalhães, também no oeste do estado. A assessoria do artista ainda não informou se o show está mantido.