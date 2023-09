Operação Safra chega ao fim no oeste baiano; Governo divulga balanço

A Operação Safra 2022/2023 chegou ao fim com ações para a segurança dos trabalhadores e produtores rurais da região oeste da Bahia, com o foco no período da colheita de grãos e frutas. O programa é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar, com apoio da Secretaria da Agricultura, por meio da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), há nove anos.

Com redução de ocorrências nesta edição, a Operação Safra 2022/2023 contou com ampliação do patrulhamento ostensivo, com abordagens a veículos em rodovias e estradas vicinais que dão acesso às fazendas produtoras da região, assim como visitas periódicas aos estabelecimentos, mapeamento com drones, reforço na disponibilidade de viaturas e na comunicação dos agentes policiais que atuam em campo, para dar mais celeridade ao atendimento de possíveis ocorrências.

“A Operação Safra é um grande acerto de todas as partes envolvidas, pois junta a presença do estado com o apoio dos produtores para inibir e combater os criminosos que, hoje, miram muito mais os estoques de fertilizantes e equipamentos e representavam um grande problema para os produtores do oeste da Bahia. Por isso, reforço o agradecimento às forças de segurança por mais uma edição da operação que terminou com muito êxito”, afirmou o secretário da Agricultura, Wallison Tum.

Nesta edição, foram empregadas nove equipes, incluindo o Grupamento Aéreo da PM, sob a supervisão do Comando de Policiamento da Região Oeste – CPRO, sendo elas: CIPT-Oeste, 85ª CIPM/LEM, 86ª CIPM/Formosa do Rio Preto, 30ª CIPM/Santa Maria da Vitória, CIPE – Cerrado e 3ª CIPRv.

“Os resultados apresentados no decorrer das nove edições da Operação Safra indicam a importância da manutenção dessa parceria entre as instituições. Os inúmeros serviços prestados por esta iniciativa, têm reflexos diretos na manutenção da paz do campo e nas cidades da região Oeste da Bahia”, destacou o presidente da Aiba, Odacil Ranzi.

Números

Durante os trabalhos da Operação Safra 2022/2023 houve aumento médio de 20% no número de pessoas e veículos abordados em relação à edição anterior – sendo feitas 12 mil abordagens a pessoas 3,5 mil a veículos de todos os tipos.

Também foram realizadas nove mil visitas a fazendas durante os 6 meses da operação, aumento de 20% em relação ao período anterior. Foram registradas, ainda, a prisão de quatro pessoas em flagrante e a apreensão de 18 armas de fogo, números inferiores aos computados em anos anteriores.

“O sucesso da operação é atribuído ao profissionalismo, compromisso e dedicação dos policiais militares que fazem parte deste Comando, assim como das demais companhias envolvidas e dos parceiros da PM nessa empreitada”, afirma o Coronel da PM José Carlos Soares Mariano, comandante do Comando de Policiamento da Região Oeste (CPRO).