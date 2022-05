Prefeito de LEM anuncia reajuste salarial para professores

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), anunciou neste sábado, 14, que foi concedido um complemento de 25,13% ao reajuste salarial oferecido aos professores da rede municipal de ensino em 2021.

Segundo o chefe do executivo municipal, a medida deverá por fim às paralisações realizadas pela categoria na cidade do extremo oeste baiano, que reivindicavam aumento no salário. Os trabalhadores queriam o cumprimento do piso salarial do magistério anunciado pelo governo federal, de 33,24%.

Para que a medida se torne lei, a prefeitura de Luís Eduardo protocolou na Câmara Municipal um pedido de realização de uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira, 16, às 10h, referente ao projeto de lei n° 0026/2022.

No requerimento feito pelo município, Marabá diz que é necessária a aprovação em tempo hábil para que as mudanças no sistema de recursos humanos sejam efetuadas antes do fechamento da folha de pagamento do mês de maio.

null Ascom | LEM