Prefeitura injeta mais de R$ 20 milhões na economia de LEM | A TARDE

Os servidores de Luís Eduardo Magalhães tiveram o pagamento dos salários de dezembro antecipado para esta sexta-feira, 22. A gestão do prefeito Junior Marabá já havia antecipado ainda o pagamento do 13° salário, que foi depositado na conta dos trabalhadores no último dia 8 de dezembro.

No total são mais de R$ 20 milhões, recursos que movimentam a economia local neste período de festas de final de ano.

“O município de Luís Eduardo Magalhães mais uma vez se destaca no cenário nacional. Enquanto muitas cidades estão cancelando eventos e demitindo servidores para manter as contas em dia, nós trabalhamos com planejamento para garantir não só os investimentos, mas também os salários dos nossos colaboradores”, disse o secretário de Governo, Danilo Henrique.

Os recursos são distribuídos entre mais de três mil servidores, que fazem a diferença na distribuição da economia da cidade.

"Sabemos da importância que o servidor público tem para o município, e por esse motivo é que nos esforçamos para antecipar os pagamentos e ao mesmo tempo contribuir com o comércio local. Com dinheiro no bolso as pessoas aproveitam para comprar uma roupa nova, presentear a família no Natal e movimentam a nossa economia", comentou o prefeito Junior Marabá.