Programa LEM Social aposta em qualificação profissional para mulheres | A TARDE

Uma iniciativa da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, o Programa Qualifica LEM Social certificou cerca de 60 mulheres nos cursos de Corte e Costura, Doce e Compotas, Produtos Natalinos e Produção de Sequilhos na última segunda-feira, 26.

Uma parceria da Secretaria Municipal da Cidadania com o Senai, o projeto tem como objetivo beneficiar as comunidades mais afastadas do centro da cidade com a oferta de cursos profissionalizantes no próprio bairro, visando a geração de emprego e renda para os moradores.

Moradoras dos bairros Florais Léa, Santa Cruz e Solar Santa Cruz tiveram acesso ao benefício e participaram da cerimônia de certificação, realizada no salão de eventos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Conquista.

De acordo com dados da Secretaria, o Programa já beneficiou aproximadamente 300 moradores em nove cursos diversos, visando fortalecer a capacitação profissional e o desenvolvimento socioeconômico da região.