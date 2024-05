Progressistas do oeste baiano se reúnem em Brasília para "unir grupo" | A TARDE

Lideranças Progressistas se reuniram, nesta terça-feira, 21, no Congresso Nacional, em Brasília, durante evento que teve iniciativa do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá.

“O encontro serviu para apresentar a união do grupo do PP no Oeste da Bahia e destacar o potencial dentro da região. Destacamos também a necessidade de investimentos na infraestrutura, para que apareça todo potencial de desenvolvimento que a região tem”, disse Marabá.

O evento teve a presença também do senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, os deputados federais João Leão e Mário Negromonte, o deputado estadual Antônio Henrique Júnior e os prefeitos de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá e de São Félix do Coribe, Chepa Ribeiro.

Estiveram presentes ainda ao encontro os pré-candidatos a prefeito, Danilo Henrique, de Barreiras; Júnior da Sercom, de Cocos; Tony, de São Félix do Coribe e Weuber Febrônio, de Baianópolis.

Os vereadores progressistas de Luís Eduardo Magalhães, Nei Vilares e Lisvan Vasconcelos e o presidente da Câmara Municipal, Renildo Neri; de Cristópolis, Cesinha da Saúde; do município de Santa Maria, o vereador Petrônio, além do presidente municipal do PP, Prudente.

