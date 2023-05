Quatro pessoas são presas com 256 kg de maconha no interior da Bahia

Uma mulher e três homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 26, com 256 kg de maconha prensada, na cidade de Formosa do Rio Preto, no Extremo-Oeste da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a droga foi localizada durante a Operação Aerarium, em um ponto de abordagem montado pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cerrado), da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o major Geovanni Damasceno, comandante da Cipe Cerrado, três automóveis que circulavam em alta velocidade foram parados e vistoriados.

"É possível que está droga estivesse chegando para ser distribuída na vaquejada de Formosa do Rio Preto, que começou ontem e segue até o próximo domingo", destacou.

Além dos entorpecentes, um Renault Clio, um Jeep Compass e um Kia Sportage, com restrição de roubo foram apreendidos. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil