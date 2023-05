Sexta edição da Festa Literária de Barreiras tem público recorde

Com o tema "Literatura afro-brasileira e africana: conectando mundos", a Festa Literária Internacional de Barreiras (Flib), no oeste da Bahia, reuniu pelo menos 50 mil pessoas em sua sexta edição, realizada entre os dias 23 a 25.

O evento deu reconhecimento e visibilidade às obras literárias originárias ou inspiradas no povo preto. A festa foi parte da programação do aniversário da cidade, que completou 132 anos, e contou com palestras, rodas de conversa, apresentações culturais, além dos lançamentos de mais de 20 obras.

Estudantes da rede municipal, estadual e particular, além de professores, escritores nacionais e internacionais estiveram na feira, como Roberto Leal, escritor, palestrante e jornalista, que realizou a abertura.

As programações foram realizadas no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, Clube ABCD, Escola Municipal de Teatro, Associação Barreirense de Letras (ABL), além das praças Duque de Caxias e Amphilófio Lopes, no Centro Histórico.

Uma mostra do Centro Cultural Casa de Angola sediada em Salvador, esteve na programação com exposição de arte e peças do acervo do Museu Nacional de Antropologia de Angola.