Traficante é morto durante troca de tiros no oeste da Bahia

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi morto após confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado . O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 31, na cidade de São Desidério, no Oeste da Bahia. Arma e drogas foram apreendidas.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os militarem empregavam as doutrinas do patrulhamento rural, no distrito de Roda Velha, quando avistaram um homem descendo de um carro com uma sacola e um volume na cintura.

Na aproximação, o criminoso atirou e correu na direção de um terreno abandonado. Após confronto, o traficante ficou ferido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, cerca de 1 kg de maconha e crack, além de uma balança.