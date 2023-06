Tum celebra "grande momento" do agro na Bahia Farm Show

O secretário estadual de Agricultura, Tum, se disse surpreso com o crescimento de 30% do número de participantes da Bahia Farm Show, realizada em Luís Eduardo Magalhães. Ele destaca que a feira é a segunda maior do Brasil em tecnologia e agronegócio e celebra um "grande momento" o agro baiano.

"Amanhã termos a presença do presidente Lula (PT) junto com o governador Jerônimo (PT) e ´motivo de orgulho ver o quanto a Bahia produz, quanto o Oeste é importante poara o PIB da Bahia e do Brasil", disse o secretário, que também chamou a atenção para novas lavouras que vêm se desenvolvendo na região, conhecida pela produção se soja, algodão e milho.

"O cacau hoje é uma realidade, nós sabemos o potencial do Oeste, o café também é uma realidade e aqui na Bahia, é como se diz, tudo que se planta dá e o Oeste não é diferente disso. A gente tem, sim, uma esoperança muito grande que aumente a produção de cacau e café aqui no Oeste".