Veículo furtado em Minas Gerais em 2021 é apreendido na Bahia

Um veículo que foi furtado em Minas Gerais foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, na Bahia. A abordagem ao motorista aconteceu na tarde desta segunda-feira, 21.

De acordo com a PRF, o carro tinha sido furtado em Belo Horizonte em 2021 e a identificação do crime só foi possível após os policiais tentarem consultar a placa via QR Code, mas o aplicativo de leitura não reconhecer o código.

Foi então realizada vistoria do veículo, onde constataram que as placas eram clonadas de outro automóvel do mesmo modelo. "Com a inscrição original do chassi, os policiais puderam chegar à placa original e verificaram a existência de uma queixa de furto, registrada em novembro de 2021, na cidade de Belo Horizonte", explica a nota da PRF.

O motorista, um homem de 52 anos, disse que negociou o Fox mediante a troca de outros dois carros usados e que ainda deu mais R$ 5 mil em dinheiro. Ele foi encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista onde terminou sendo preso em flagrante.