Abastecimento será interrompido em áreas de Sauípe nesta segunda

O abastecimento de água em Sauípe será temporariamente suspenso na próxima segunda-feira, dia 1º. A interrupção vai ocorrer a partir das 5h e a previsão é que o serviço retorne às 18h do mesmo dia.

Serão afetadas as regiões de Porto de Sauípe, Complexo Sauípe, Vila Sauípe, Curralinho, Areal e Diogo. Segundo a Embasa, a alteração ocorre para possibilitar manutenção em equipamento do sistema integrado de abastecimento de água.

Ainda de acordo com o órgão, o abastecimento começará a ser retomado, de forma gradativa, nas áreas afetadas, com plena normalização em até 24 horas após o término do serviço.