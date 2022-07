Acidente entre carretas interdita trecho de rodovia

Duas carretas colidiram na madrugada desta segunda-feira, 11, na BA-093, município de Mata de São João. Uma das carretas, que transportava produto químico, pegou fogo após a colisão.

De acordo com o site Mais Região, o trecho do acidente está interditado, o que causa congestionamento nos dois sentidos da via.

Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde dos dois motoristas e o que causou o acidente.