Acusado de cometer homicídios, homem é preso em Camaçari

Em meio a mais uma diligência no âmbito da Operação Paz, nesta terça-feira,12, os agentes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam um homem investigado por cometer diversos homicídios na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acusado é envolvido com uma organização criminosa que atua na RMS.

“Dentro do grupo criminoso que atua nos bairros da Gleba C e dos 46, o custodiado atua como ‘matador’. O chefe da organização também tem mandado de prisão decretado e está sendo procurado”, disse o diretor do Denarc, delegado José Bezerra Alves.

O último homicídio cometido pelo criminoso teve como vítima Breno Santana Fonseca, 21 anos, no dia 31 de agosto deste ano, no bairro Gleba C. A motivação é a disputa de tráfico de drogas.