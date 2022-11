Adolescente de 15 anos e namorado são alcançados após roubo

Equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) capturaram uma adolescente de 15 anos e o seu namorado, um adulto com passagens pela polícia por roubo, na noite de sexta-feira, 4. Com os criminosos foram apreendidos um revólver e uma pistola de brinquedo, além de um veículo roubado.

Os PM´s realizaram o flagrante, após o dono de um carro modelo Ecosport denunciar que um casal havia roubado o seu automóvel, na Rua Luiz Costa, em Ipitanga, localidade do município de Lauro de Freitas.

O alerta via rádio acionou as viaturas da 52ª CIPM. Minutos depois o carro foi avistado no Centro de Lauro de Freitas. Houve perseguição e o casal de assaltantes acabou colidindo o veículo.

Os criminosos, após a batida, desceram do automóvel e tentaram fugir correndo. Um novo alerta foi gerado e a dupla foi localizada pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 52ª CIPM, na Rua dos Vereadores, próximo do Ginásio Municipal de Esportes.

Com a adolescente de 15 anos e seu comparsa foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, uma pistola de brinquedo e quatro celulares. Os assaltantes, as armas, os celulares e o veículo Ecosport foram apresentados na 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas. O dono do carro foi até a unidade da Polícia Civil, registrou o crime e reconheceu os autores.