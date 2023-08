Após suspensão em escola, adolescente desaparece em Dias D´Ávila

A Policia Civil do município de Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, investiga o desaparecimento de Luís Carlos de Oliveira dos Santos, 14 anos, visto pela última vez na última quarta-feira, 19, após ir ao colégio. A informação foi confirmada pelo órgão ao Portal A TARDE.

O jovem tinha sido suspenso após brigar com um colega de sala. Após ser suspenso, a unidade escolar teria informado que o garoto só poderia retornar à aula em companhia da mãe. O menino, no entanto, não teria avisado sobre a suspensão à mãe, fingiu no dia seguinte, que estava indo para o colégio e desapareceu.

De acordo com vizinhos, o menino ainda fingiu por dois dias seguidos, estar indo à escola, e só retornava para casa no horário habitual de saída do colégio. A mãe só teria descoberto a suspensão ao ir à escola para buscar informações sobre o menino.

A Policia Civil informa ainda que quem souber informações do paradeiro de Luís, basta ligar para o número 181.