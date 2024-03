Cachoeira pode ser reconhecida como patrimônio mundial | A TARDE

Destino importante da zona turística Baía de Todos-os-Santos, carregado de tradições culturais do recôncavo baiano, o município de Cachoeira pode se tornar Patrimônio Mundial Cultural. A solicitação foi feita pela prefeitura, nesta quarta-feira, 13, dia do aniversário de 187 anos de emancipação da cidade.

A cerimônia aconteceu na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, com a presença de representantes do Governo do Estado. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai elaborar um dossiê que será encaminhado para avaliação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), responsável pela concessão do título.

Atualmente, na Bahia, só o Centro Histórico de Salvador detém o reconhecimento.