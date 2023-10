Camaçari comemora 265 anos de emancipação política

Camaçari celebra 265 anos de emancipação política nesta quinta-feira, 28 de setembro, registrando um aumento populacional de 23,3%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consolidando seu posto de quarta cidade mais populosa da Bahia, com mais de 300 mil habitantes, o município da Região Metropolitana vem se reorganizando a partir da expansão industrial – com a chegada de empresas como a BYD – e do aumento da demanda por moradias, negócios e turismo.

É neste cenário que a administração municipal desenha o presente e futuro de Camaçari, tendo como foco investimentos estruturantes que passam pela requalificação da orla e construção de novas avenidas, praças, viadutos, equipamentos esportivos/culturais e unidades escolares e de Saúde.

Neste dia comemorativo, a Prefeitura de Camaçari promove uma programação especial, a partir das 8h, com o tradicional desfile cívico na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A). O evento solene tem início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Camaçari e segue com apresentações de escolas municipais e privadas; fanfarras; grupos culturais e instituições militares e cívicas. Às 14h, na Praça Abrantes, se apresentam as bandas Samba na Praça; Samba e Suor; Samba do Tamanco; Caboquinho Movimento; Ericson Bom Balanço; Dinho Samba Comunidade; Rogério Bambeia; e Fora da Mídia.

O prefeito Elinaldo Araújo afirma que sua gestão se destaca pelo trabalho focado nas áreas da Saúde, Educação, Turismo, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. “Trabalhamos e investimos no presente, sem abrir mão de planejar o futuro de Camaçari. Nossas obras estão a todo vapor e tem muita coisa boa por vir ainda até 2024”, anuncia o chefe do executivo municipal. O gestor destaca a requalificação em toda a estrutura do Cidade do Saber, um complexo esportivo, cultural e educacional tido como um dos maiores centros de inclusão social da América Latina, sediado em uma área de 22 mil metros quadrados. A unidade abriga piscina semiolímpica; quadra poliesportiva; teatro, biblioteca, brinquedoteca, museu e conservatório de música, entre outros equipamentos.

Requalificação

Dentro dos investimentos estruturantes, o gestor ressalta que já foram entregues à população o Viaduto do Trabalhador, a Avenida Jorge Amado, o Trevo da Cascalheira e o Horto Florestal Linaldo da Silva. Elinaldo destaca, também, que, visando estimular a prática de atividades culturais, diversão e convívio social, mais de 60 praças vêm sendo requalificadas desde 2017 e, atualmente, estão em execução seis praças na sede e duas na costa e a entrega de 44 campos de futebol.

Na perspectiva de que o município continue crescendo, tanto na sede quanto na costa, o prefeito afirma que inúmeras outras obras estão em andamento. É o caso da construção de cinco creches para 1.880 crianças de 0 a 6 anos, distribuídas em dois turnos. O trabalho de requalificação, por sua vez, está sendo realizado no Cineteatro e no Arquivo Público (equipamentos integrados ao projeto do Centro Histórico), bem como na Avenida Concêntrica, que passará por obras e ganhará uma nova malha asfáltica em 2.800 metros de extensão, passeio com acessibilidade, drenagem, paisagismo e sinalização.

Nas comemorações do 265º aniversário de emancipação de Camaçari, o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, faz referência sobre a importância do município. “Camaçari é uma das cidades mais importantes da Bahia e detém o maior PIB (Produto Interno Bruto) industrial do Estado. Berço da indústria química e petroquímica, o município ocupa posição estratégica e, prova disso, é que têm sido os investimentos em Educação que a região vem atraindo. Dentre estes, se destaca a implantação no município, este ano, da Unidade Integrada Sesi-Senai, que é uma das formas de o Sistema Indústria se fazer presente e estar próximo das demandas do setor industrial”.

Empregabilidade e renda

Com o encerramento das atividades da montadora Ford, o prefeito Elinaldo afirma que a sua gestão busca medidas de fomento à atividade empresarial no município e a intenção é que o empenho gere novos postos de trabalho e incremente a arrecadação direta e indireta. “Camaçari se prepara e capacita sua mão de obra para atravessar a transição dos processos industriais. São diversas parcerias com instituições para garantir a qualificação dessa mão de obra, de forma que as empresas cheguem e encontrem profissionais capacitados para atuarem em seus empreendimentos”.

Uma dessas parcerias é com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que está com a missão de capacitar trabalhadores dentro do Projeto de Trabalho Social (PTS), com a qual o órgão oferece cursos para as mais diversas áreas. Além disso, Camaçari sedia o Senai-Cimatec Park, considerado o parque mais importante no setor de tecnologia e inovação do país, com a disponibilização de uma infraestrutura diferenciada para atender às necessidades em diversas áreas, “colocando a cidade em uma posição muito privilegiada e fortalecendo, cada vez mais, o desenvolvimento tecnológico”, conforme o gestor municipal.

Em meio às pautas de reestruturação municipal, a expansão industrial é marcada com a chegada de empresas de porte, a exemplo da asiática BYD – maior fabricante de veículos elétricos do mundo que anunciou um investimento de R$ 3 bilhões na instalação de três fábricas em Camaçari, com a perspectiva de gerar cerca de cinco mil empregos diretos e indiretos com a sua implantação. A expectativa é que o novo complexo da montadora venha a ser um polo de atração de fornecedores de diversos tipos para as áreas de peças técnicas e de serviços. “Estamos na torcida para que a BYD se instale o mais rápido possível, pois, sem dúvidas, este novo empreendimento vai impulsionar a geração de emprego e renda no município e na Bahia, além de retomar o polo automotivo em nossa cidade”, afirma Elinaldo.