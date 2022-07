Camaçari: evento apresenta pré-candidatas do grupo de Elinaldo Araújo

Com o fortalecimento das mulheres na Política, duas representantes, que disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara dos Deputados, as pré-candidatas, Cris Correia (PSDB), que pleitea uma cadeira na Câmara Federal, e Mirela Macedo (UB), de olho na Assembleia Legislativa da Bahia, foram apresentadas à população de Camaçari, em ato político nesta quinta-feira, 21, na Associação de Moradores de Buris de Abrantes, em Vila de Abrantes. A decisão se deu após após consenso com o grupo político do prefeito Elinaldo Araújo (UB). O evento foi promovido pelo vereador Gilvan Souza (PSDB).

Gilvan disse que a escolha dos nomes "levou em consideração a importância da participação feminina na política, a trajetória das pré-candidatas e a proximidade com as pautas que apoia.

O parlamentar destaca também que a aliança traduz o "empoderamento feminino". Ainda de acordo com Gilvan, os nomes escolhidos "não poderiam ser diferentes".

Cris Correia disse que pretende colocar temáticas já defendidas como a "educação, desenvolvimento econômico e qualificação técnica profissional".

Já Mirela Macedo fez críticas à educação, segurança pública e reforçou que "pretende continuar o debate sobre turismo direito do consumidor e da mulher".



As alianças são apostas do prefeito Elinaldo Araújo (UB), que afirmou já existir uma aliança entre os partidos.

"Por serem mulheres, reforçam o compromisso da gestão do município com o direito da população feminina", reiterou.