Camaçari investe R$ 100 milhões em obras de infraestrutura turística

A Prefeitura de Camaçari vai investir mais de R$ 100 milhões em infraestrutura turística nos bairros de Barra do Jacuípe, Guarajuba, Monte Gordo, itacimirim e Barra de Pojuca, através do projeto Caminhos do Mar. As obras tem como objetivo a urbanização das localidades, requalificação de equipamentos públicos e mudanças que vão facilitar a mobilidade na região.

O projeto também busca promover uma melhor condição de vida para a população, fomentar a geração de emprego, crescimento econômico e Incentivar a atividade turística na Costa de Camaçari.

Este será o maior investimento de infraestrutura turística da história do município. Guarajuba, por exemplo, ganhará um portal na entrada do bairro, passeios na via principal, ciclovia, decks de madeira nas margens das lagoas, além de requalificação da praça com instalação de fonte luminosa, iluminação cênica, parque infantil e outros equipamentos públicos de lazer.

Para Monte Gordo está prevista a reforma do Mercado Municipal com requalificação do equipamento e da região entorno, contemplando a praça Conselheiro Rafael Vieira.

Barra do Pojuca será contemplada com a requalificação do Mercado e da praça no entorno, com a instalação de novos boxes, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e praça infantil. Itacimirim também faz parte do projeto de urbanização e receberá portal de entrada, intervenções na Lagoa das Virgens, instalação de passeio, ciclovia, quiosques e decks de madeira.

“Esse plano de investimento começamos em 2018 com a autorização de contratação de crédito. É um projeto que tem uma visão ampla contemplando vários fatores, desde a mobilidade e lazer das comunidades até a estratégia de geração de empregos e desenvolvimento econômico através do turismo. É um divisor de águas, uma conquista de todo o município”, disse o vereador Gilvan Souza.