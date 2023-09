Camaçari realiza evento para as pessoas com deficiência intelectual

A cidade de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador, realizou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla cujo tema foi “Conectar e somar para construir inclusão”. O tema desse ano fez um convite para a união de todos para promoção de direitos, visibilidade e autonomia das pessoas com deficiência. As iniciativas protagonizadas por entidades do município, foram reconhecidas no plenário da Câmara de Vereadores.

Ao longo da Semana Nacional, realizada entre os dias 21 e 28 de agosto, foram realizadas apresentações culturais, a 2ª Mostra Cultural PcDs, o XXIII Batizado e Troca de Cordas de Capoeira do GCI, a tradicional Caminhada da Apae Camaçari, além de fóruns, reuniões e apresentações envolvendo associações e as escolas de educação especial do município.

Pela participação, promoção e parceria na realização dos eventos, foram agraciados com a Moção, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camaçari (APAE), o Grupo de Capoeira Inclusiva (GCI), a Inculte Projetos e Produção Cultural, a Escola Especial de Camaçari (CAIC), a Gerência de Serviços à Pessoa com Deficiência (GEDEF), a Associação Pestalozzi de Camaçari e o Conselho Municipal de Turismo de Camaçari (COMTUR).