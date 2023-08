Carro pega fogo na Estrada do Coco nesta quinta-feira; veja vídeo

Um carro pegou fogo na noite desta quarta-feira,2, na Estrada do Coco, no bairro de Portão em Lauro de Freitas.

Em vídeos encaminhados pelos leitores do Portal A TARDE, é possível ver o carro em chamas. Não há informações sobre feridos, nem sobre as causas do incêndio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio já foi debelado e não houve vítimas.

Durante o atendimento da ocorrência, a viatura do CBMBA prestou assistência a uma pessoa vítima de atropelamento que foi socorrida por uma ambulância do Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Carro pegando fogo Leitor | A Tarde