Caso Mãe Bernadete vai ser investigado pela Polícia Federal

Seis anos após ver o filho assassinado, Maria Bernadete Pacífico, líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia, também foi morta, na noite de quinta-feira ,17. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil da Bahia, dois homens invadiram o terreiro da yalorixá e executaram.

Na manhã desta sexta-feira, a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a delegada Andréa Ribeiro, falou sobre a possibilidade do caso ser federalizado.

"Essa investigação é para além da integração das equipes da Polícia Civil, é importante que a gente possa estar irmanado com as equipes da Polícia Federal, que já atuam nessas áreas (de APA)", disse.

Durante o início da tarde, a Polícia Federal, através de nota, confirmou que um inquérito será instaurado para apuração do caso.

"A Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia informa que, nesta sexta-feira (18/8), foi instaurado inquérito policial para investigação do homicídio de Maria Bernadete Pacífico Moreira, liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares, situado em Simões Filho/BA", diz a nota.

A Polícia Federal lembra que o caso envolvendo o filho de Mãe Bernadete, morto em 2017, também está sob a responsabilidade da instituição. "Salientamos que o homicídio de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos está sendo apurado em inquérito policial nesta regional".