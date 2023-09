Catu tem contrato de quase R$ 500 mil para alugar banheiros químicos

No dia 11 de setembro de 2023, a administração municipal de Catu formalizou um contrato no valor de R$ 476.900,00 destinado à prestação de serviços de locação de sanitários para eventos. Esse contrato, com uma duração de um ano, engloba a disponibilização de banheiros químicos a serem utilizados em eventos de caráter público.

De acordo com o site Se Liga, Alagoinhas, esse montante contratual tem suscitado preocupações entre os residentes locais, que questionam se este é o momento apropriado para a prefeitura dispor de recursos tão substanciais na locação de instalações sanitárias. Segunda a publicação, a cidade enfrenta desafios relacionados à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e dos royalties provenientes do petróleo, o que tem impactado negativamente na arrecadação municipal.

Confira o contrato:

Os habitantes de Catu, diz o Se Liga, Alagoinhas, argumentam que o valor do contrato é excessivo e que existem outras necessidades prioritárias para a comunidade, como investimentos na área da saúde, educação e infraestrutura.



“É um absurdo a prefeitura estar gastando quase R$ 500.000,00 com locação de banheiros", teria dito um morador. "A cidade passa por dificuldades financeiras e a prefeitura está gastando dinheiro com luxos".

Outro morador, cita a publicação, afirmou que o contrato é um exemplo de "descaso" da prefeitura com a população. "A prefeitura está mais preocupada em agradar os organizadores de eventos do que em atender às necessidades da população".

Até o momento, a administração catuense ainda não se manifestou sobre o assunto.