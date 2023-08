Conselho de Meio Ambiente se mobiliza contra extração de areia em Jauá

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camaçari (COMAM), debateu, nesta terça-feira, 25, sobre a extração ilegal de areia na comunidade de Jauá. Além do roubo de areia, a região de proteção ambiental também sofre com o descarte criminoso de lixo e entulho, principalmente na poligonal do Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá.

O presidente do COMAM, Joel Pereira, informou que vai notificar os órgãos municipais e estaduais sobre a continuidade dos crimes ambientais e buscar apoio de empresas privadas para criar meios de inibir esta prática ilegal. Na oportunidade, o titular do Conselho de Meio Ambiente, apresentou a Conceito Administradora de Condomínios, a empresa de segurança privada Lyceg e a empresa de energia solar MRN, que estão comprometidos em ajudar e apoiar as ações do COMAM no combate aos crimes ambientais.



Segundo o presidente do COMAM, o encontro promovido em Jauá também deve ser repetido em outras comunidades do município, realizando uma ouvidoria itinerante para conhecer as peculiaridades de cada localidade e desenvolver políticas públicas de meio ambiente adequadas para cada região.