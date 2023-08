Corpo de homem é encontrado em lixão na Região Metropolitana

O corpo de um homem foi achado na manhã desta quarta-feira, 30, em terreno baldio na Rua Estrada 25, no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM foram acionados por volta das 6h, com a informação do corpo encontrado. No local, a guarnição constatou o fato, havia um homem morto em um lixão. O local foi isolado e o DPT acionado para as medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que a18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari) investiga a autoria, motivação e circunstâncias do crime.