Defesa Civil investiga substância fétida em praias de Jauá e Jacuípe

Uma substância desconhecida foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 14, nas praias de Jauá e Barra do Jacuípe, na costa de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Camaçari (Compdec), moradores da região entraram em contato com o órgão informando a aparição de um material de forte odor e aparência esverdeada.

Agentes da Compdec e técnicos da empresa Cetrel realizaram a coleta da substância e a encaminharam para análise laboratorial. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também foi comunicado sobre o ocorrido.

A Defesa Civil do município alerta a população, visitantes e turistas para redobrar a atenção ao notar as manchas e não se aproximar, evitando entrar na água até que seja verificada a procedência do elemento.

"Todos os colaboradores que se encontram de plantão hoje [segunda-feira, 14] estão empenhados em monitorar essa situação para que nenhum cidadão seja ou se sinta prejudicado. Peço a compreensão de todos e caso percebam algo diferente do convencional, entrem em contato com a Defesa Civil".

O atendimento funciona em regime de plantão 24 horas e pode ser acionado gratuitamente através do número 199 ou pela estrutura municipal (71) 99981-3641 e (71) 99922-3433.