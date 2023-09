Dois homens são executados no centro de Lauro de Freitas

Dois homens foram executados na noite de quinta-feira, 31, na Rua Beco do Jiqui, no centro da cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas as vítimas não resistiram e morreram.

Equipes da 52ª CIPM foram até o local e fizeram diligências na região, mas ninguém foi detido após o ataque. A autoria e motivação são desconhecidas.

As investigações seguem com a Polícia Civil.

Em atualização.