Dr. Marcos Laranjeira assume a 17ª Delegacia de Madre de Deus | A TARDE

A cidade de Madre de Deus já conta com um novo delegado. Trata-se do Dr. Marcos Laranjeira, que assumiu a 17ª Delegacia Territorial (DT-MAdre de Deus), em substituição ao então titular do posto, o delegado Nilton Tormes, que passa a comandar a DT de Candeias.

Laranjeira era o delegado da 20ª Delegacia Territorial de Candeias durante seis anos e sua experiência profissional pode ajudar no combate ao crime em Madre de Deus.

Ele também já comandou delegacias em outros municípios, como São Francisco do Conde, e de bairros de Salvador, como a 13ª DT/Cajazeiras.