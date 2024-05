Encontro promove experiências formacionais do EJA em São Francisco | A TARDE

O primeiro "Encontro de Experiências Formacionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA)" foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Conde. A ação foi coordenada pela gerência da EJA da SEDUC, representada pelas professoras Márcia Marino e Tatiane Rosa e ocorreu no último dia 20.

Além disso, a ação contou com a parceria da Gerência de Educação Ambiental, representada por Angélica Paixão, e o apoio intersetorial da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Assim, a ação buscou garantir o bem-estar e a saúde dos alunos público-alvo da EJA.

Na visão de Márcia Mariño, gerente da EJA “a ação foi muito positiva e favoreceu aos estudantes jovens, adultos e idosos, momentos de reflexão sobre a necessidade do cuidado com a saúde física e mental como garantia da qualidade de vida. Ações antes realizadas sem orientação, foram dialogadas (re)significando saberes que serão multiplicados no ambiente familiar e até na comunidade”.

A expectativa da gerência é de que esses encontros tenham continuidade, na perspectiva de contribuir com a formação dos estudantes da EJA, garantindo o acesso a experiências formativas diferenciadas e pautadas nas suas características e necessidades.

De acordo com Jefferson Moreira, diretor pedagógico da SEDUC, “essa proposta, elaborada pela gerência da EJA pauta-se no compromisso da Secretaria de Educação em concretizar, através de ações, os princípios pautados nos dispositivos legais que asseguram a qualidade dos processos de ensino, sobretudo, para o público-alvo dessa modalidade de ensino”.