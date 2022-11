Entregador é encontrado morto em veículo de empresa

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga a morte do entregador de mercadorias, Gabriel Maia Bomfim Brito, de 26 anos, na manhã de sábado, 12.

Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de disparos de arma de fogo, quando estava dentro de um veículo identificado como sendo de uma empresa de entregas, na BA-526, região conhecida como como Estrada Cia-Aeroporto, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ainda conforme a corporação, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cujos laudos auxiliarão na apuração do caso, foram expedidas.